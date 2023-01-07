В часть Украины вернется плюсовая температура: каким областям повезет. Карта

В воскресенье, 8 января погода в Украине будет контрастной. В большинстве регионов будет холодно, как и в предыдущие дни, а в западные, Житомирскую, Винницкую, Николаевскую и Одесскую области вернется плюсовая температура. Потеплеет и в Крыму.

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Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра (чтобы посмотреть карту погоды, доскролльте страницу до конца). По всей стране день пройдет без осадков.

Синоптики предупреждают, что на дорогах западных областей местами может появиться гололедица.

"Температура ночью 9-14°, в восточных, северо-восточных областях 15-20° мороза, днем 3-8° мороза; в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской областях и в Крыму ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла", – сказано в прогнозе.

Теплее всего будет в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях – до +4 градусов днем. А холоднее всего – на Черниговщине, Сумщине, Луганщине и Харьковщине. В Сумской области температура воздуха может упасть до -20 градусов по Цельсию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали подробный прогноз на второй месяц зимы. Они предупреждали, что январь начнется с аномальной погоды.

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