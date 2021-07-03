У британца зафиксировали первый в мире перелом полового органа: ученые пояснили, как это произошло

В Великобритании у 40-летнего мужчины случился перелом полового органа. Это стало первым в мире таким зафиксированным случаем.

Данные о травме были опубликованы в научном рецензируемом журнале BMJ. Ученые также пояснили, что под переломом имеется ввиду разрыв защитного слоя, который перекачивает кровь (чтобы посмотреть снимки, доскролльте страницу до конца).

Чаще всего это может произойти у мужчин старше 40 лет. Обычно мужчина слышит хлопок, после которого сразу пропадает эрекция и половой орган сильно опухает, а также синеет. Травма требует неотложного хирургического вмешательства.

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В случае с британцем перелом произошел, когда мужчина уперся органом в промежность партнера. При этом он не слышал хлопка, а половой орган какое-то время оставался в эрегированном состоянии.

Снимки МРТ показали вертикальный разрыв длиной в три сантиметра.

По словам врачей, восстановление возможно в течение полугодичного лечения.

Эксперты также уточнили, в каких случаях могут произойти такие травмы:

в позе догги-стайл,

когда мужчина сверху,

при оральном сексе,

при сексе с игрушками,

в позе наездницы,

при мастурбации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в туалете киевского ресторана девушка покусала парню половой орган во время орального секса.