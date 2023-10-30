В Британии видели привидение 'черноглазой девочки': о ней давно ходят легенды

В преддверии Хеллоуина вновь актуальными становятся страшные городские легенды и предания о разных мистических событиях. Так, в Великобритании снова заговорили о появлении призрачной "черноглазой девочки", которую жители видели в течение десятилетий.

Как пишет издание The Sun, страшную фигуру периодически видят в местности Кэннок Чейз, расположенной в графстве Стаффордшир. Впервые ее появление было зарегистрировано в 1980-х годах. Местные утверждают, что это призрак молодой девушки, убитой в этом районе в 1960-х годах. Хотя некоторые предполагают, что это может быть даже инопланетное существо или демон.

Так, в прошлый раз ее видели в 2021 году 17-летние подростки возле городка Бирчес-Велли. Кайли и Бен (их имена изменили из соображений безопасности) долго не могли увидеться из-за пандемии, поэтому они решили тайно от всех разбить палатку посреди леса. Но потом они рассказали свою историю писателю Ли Брикли, который занимается сбором и расследованием подобных историй. Недавно у него вышла новая книга "Визит в Кэннок Чейз: Настоящие истории о привидениях из самого страшного места Британии".

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По словам подростков, около полуночи они услышали, как что-то двигается у их палатки. Сначала они подумали, что это олень, и решили сидеть тихо, чтобы не испугать животное. Но когда стало ясно, что они слышат шаги, похожие на человеческие, Кайли и Бен расстегнули молнию в палатке, чтобы посмотреть, что происходит.

В этот момент они услышали смех маленького ребенка, поэтому сразу включили фонарики, чтобы рассмотреть источник звука. Бен первым заметил, кто это смеется. Существо бегало от дерева к дереву, прячась за стволами, и время от времени выглядывало в сторону пары, прежде чем наконец выйти на лужайку перед ними.

Кайли описала встречу с существом так: "Я была в ужасе. Я читала в новостях истории о черноглазой девочке, но только когда эта штука оказалась прямо передо мной, я смогла им полностью поверить". По словам девушки, существо двигалось, как люди двигаться не могут. Его передвижения больше напоминали телепортацию.

Бен добавил: "Я светил фонариком прямо на нее, а она просто стояла и смотрела на нас, немного опустив голову. Именно тогда хихиканье стало становиться все громче и громче. Казалось, оно доносилось со всех сторон, хотя я видел, что она была прямо перед нами". Парень добавил, что на несколько секунд потерял ориентацию, а потом подростки увидели, как существо на мгновение наклонилось, будто ему нужно было поправить обувь, а потом встало и побежало в направлении густых деревьев.

После мистической встречи подростки решили спрятаться в своей палатке и сидеть там до восхода солнца. На улицу они вышли в 7 утра и обнаружили на лужайке равномерно расставленные вокруг палатки груды камней, а также странные конструкции из палочек, напоминающих ловцов снов, развешенные на деревьях.

Ученые таинственную встречу не комментировали. Также нет достоверных свидетельств о том, что существо видели не только подростки, которые ночевали одни в лесу.

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