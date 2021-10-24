В Британии старые телефоны решили превращать в золотые слитки: что известно о технологии

Королевский монетный двор Великобритании (Royal Mint) станет "добывать" золото из неработающих мобильных телефонов, телевизоров и ноутбуков. Новация будет осуществлена в рамках новой экологической политики страны.

Как рассказал ВВС, плавильный завод для "добычи" драгметалла построят в Уэльсе, а технологию позаимствуют у канадского стартапа Excir. Ее уже протестировали на королевском монетном дворе, получив золото чистой 999,9 пробы.

В сообщении сказано, что технология Excir позволяет извлекать драгоценные металлы при комнатной температуре. А в будущем с ее помощью также станут извлекать из неисправной техники другие металлы – палладий, медь и серебро.

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При этом специалисты подчеркнули, что использование вторичного золота более экологично, чем добыча нового драгметалла.

Ожидается, что технология поможет Британии значительно сократить число отходов от выработанной электронной техники.

Исследователи подсчитали, что электронное и электрическое оборудование, выброшенное британцами в 2021 году, может достигнуть более 57 миллионов тонн веса и с каждым годом количество такого мусора будет только расти.

Золото -–это один из самых редких металлов, встречающихся в природе, а так как чистое золото не ржавеет, то его можно назвать вечным металлом. Металл используется для изготовления ювелирных украшений, из него также делают коронки и зубные протезы, электрические контакты, золото содержится в составе некоторых медицинских препаратов.

Стоит отметить, что цена золота с каждым годом растет. В Украине на данный момент цена за грамм драгметалла колеблется от 1400 до 1800 грн. Его стоимость зависит от чистоты металла.

Как сообщал OBOZREVATEL, золоторудный потенциал Украины составляет около 3 тысяч тонн.