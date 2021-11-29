В Британии десятки людей на три дня застряли в пабе из-за сильного снегопада. Фото

В Британии уже третий день наблюдаются сложные погодные условия. Еще в пятницу десятки жителей отправились отдохнуть в паб Tan Hill Inn, который расположен в самом высоком месте страны.

Однако они на три дня оказались отрезаны от мира. Виной такого инцидента стал сильный снегопад, сообщает британская телерадиокомпания ВВС и американская газета The New York Times.

Паб и гостиница в Йоркшир-Дейлс расположены на высоте 528 метров над уровнем моря. В пятницу вечером здесь выпал почти метр снега, и около 60 человек не смогли уехать домой.

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По словам менеджера отеля и хозяйки паба Николт Таунсенд, 40 человек разместили в отеле, который они забронировали заранее. А другим пришлось ночевать прямо в зале паба.

Она также отметила, что все, кто жил эти дни в пабе, "стали настоящей семьей".

Сотрудники заведений в течение трех дней устраивали для гостей различные мероприятия, среди которых: викторины, настольные игры, просмотры фильмов и вечер караоке. Один из гостей Мартин Овертон рассказал, что атмосфера была потрясающей с "большим количеством доступного пива".

Несмотря на то, что дороги были небезопасными для передвижения, местная горно-спасательная группа помогла эвакуировать человека, который нуждался в медицинской помощи.

На данный момент дороги уже расчистили, и все застрявшие там люди, покинули паб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на субботу, 27 ноября, Британию накрыл шторм "Арвен", который сопровождался сильным ветром, дождем и снегом. За сутки непогода привела к разрушительным последствиям инфраструктуры и гибели не менее трех человек.