В Беларуси концерт в детском лагере превратили в пропагандистскую лекцию: пожелали Путину 'взять контроль над всей Украиной'. Видео

В Международный уголовный суд были представлены видеоматериалы из лагеря "Дубрава" в качестве доказательства, свидетельствующего о причастности Беларуси к депортации детей из Украины. На кадрах женщина желает смерти Джо Байдену и Владимиру Зеленскому.

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Видео опубликовало издание The Telegraph. На кадрах беларуские певицы Александра и Валентина Груздевы обращаются к детям из лагеря в Минской области.

"Чтобы мы жили в мире, чтобы Байден сдох, прости Господи, чтобы Зеленский тоже, а Путин процветал и взял под свой контроль всю Украину", – говорят они детям.

По оценкам "Национального антикризисного управления", оппозиционной группы в Беларуси, начиная с сентября прошлого года, в четыре лагеря были привезены примерно 2150 украинских детей. Они предполагают, что к осени текущего года их число достигнет отметки в 3000 человек.

Детей направляют в санаторий "Острошицкий городок", национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок", детский лагерь "Дубрава", который принадлежит государственной компании "Беларуськалий", а также в санаторий "Золотые пески"..

Оппозиционеры заявили, что Александр Лукашенко лично давал указания по организации финансирования этих процессов. Они представили суду и другие материалы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских несовершеннолетних из временно оккупированных территорий незаконно депортируют не только в Россию, но и в Беларусь. К военному преступлению может быть причастен т.н. президент РБ Александр Лукашенко. Соответствующие материалы, включающие доказательства против Лукашенко и других официальных лиц Беларуси, были переданы в Международный уголовный суд (МУС).

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