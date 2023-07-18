В Австралии женщина нашла под обоями записку от предыдущего владельца жилья: почему это вызвало восторг в сети

Получать письма из прошлого всегда волнующе. Психологи советуют использовать такую практику для отслеживания личностного роста и прогресса. Жизнь быстротечна, и память иногда стирает моменты, которые со временем можно найти в письмах-путешественниках во времени.

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Однако иногда послания из прошлого приходят от совершенно незнакомого человека и в самый неожиданный момент. Именно так произошло с одной австралийской женщиной, которая решила сделать в доме ремонт. Письмо от предыдущего владельца жилья произвело фурор в сети, рассказывает издание Express.

Записку написал некто Джон, решивший войти в историю инкогнито и не сообщивший своей фамилии. Письмо датируется предрождественской датой: 21 декабря 1997 года.

Женщина в Австралии была ошеломлена, когда во время ремонта дома наткнулась на рукописную записку, спрятанную за обоями. Джон отправил в будущее очень полезный совет:

"Если вам когда-нибудь снова понадобится поклеить обои в этой комнате, нужно взять 8 рулонов обоев. Я купил всего шесть по 17 долларов за рулон (по состоянию на 5 декабря 1997), и мне не хватило. Это меня расстроило".

Обнаружив послание, женщина опубликовала фото в Facebook. Пользователи были в восторге от находки. Некоторые из них даже заявили, что подхватят эту идею и будут оставлять письма в будущее за обоями.

Скептики нашли недостатки в записке Джона, заметив, что совет не слишком практичен, ведь обои бывают разной ширины и длины. Публикация почти мгновенно набрала тысячи лайков и комментариев.

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