В Австралии слепой мотоциклист получил водительские права: как это ему удалось. Фото

Долгое время 32-летнему Чессу Моллеру-Нильсону говорили, что он никогда не сядет за руль внедорожного мотоцикла легально. Все потому, что мужчина родился полностью слепым.

Но Чесс стал первым человеком с проблемами со зрением в Квинсленде, получившим водительское удостоверение. Он рассказал изданию ABC News, что воспользовался помощью друга, чтобы воплотить мечту.

В течение заезда рядом с Моллером-Нильсоном ехал его "навигатор", Джек Элкинс, который через микрофон в шлеме давал указания и информацию о направлении.

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"Самое важное, что можно сделать - это дать ключевые точки, такие как "вы находитесь на этой части курса", а затем просто управлять влево или вправо", - сказал он.

С какой скоростью ехать и как тормозить решал сам Чесс. Пока что команда друзей делает простые наклоны и повороты, но планируют постепенно усложнять задачи.

Продолжить свое хобби Чессу Моллеру-Нильсону помогли неравнодушные жители Квинсленда, которые подарили велосипеды и другое орудие.

"Я хочу сказать другим, чтобы не слушали людей, которые говорят "нет". Им даже не нужно ничего доказывать, потому что эти люди уже приняли решение. Лучше следуйте за теми, кто хоть условно, но поддерживает вас, и тогда вы получите больше", — сказал он.

Мотоциклист призвал других людей с проблемами со зрением присоединяться к нему, в том числе и Хелену Бордман, которая имея всего 2% зрения, получила разрешение на езду на грунтовом велосипеде для отдыха.

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