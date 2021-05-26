В Австралии нашествие мишей-каннибалов: грызуны проникли в школы и больницы. Видео

В Австралии сельские районы штатов Квинсленд и Новый Южный Уэльс страдают он страшной за последнее десятилетие чумы мышей после небывалого урожая зерна. Они поедают себе подобных, сеют хаос на фермах, в жилых домах, школах и даже в больницах, где покусали пациентов.

Города буквально задыхаются от резкого запаха продуктов жизнедеятельности грызунов, сообщает Bloomberg. На опубликованном в сети видео очевидцев изображены тысячи мышей-каннибалов вблизи ферм (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что грызуны забираются в грузовики с продуктами и автостопом "путешествуют" по востоку страны. По дороге голодные грызуны пожирают останки представителей своего же вида. Местные жители опасаются, что совсем скоро они доберутся и до Сиднея – крупнейшего города Австралии.

"Пытаться подсчитать количество мышей на востоке страны сейчас – все равно, что посчитать звезды в небе", – заявил эксперт Государственного объединения научных и прикладных исследований страны (CSIRO) Стив Генри.

Местная телекомпания сообщила, что супермаркетам приходится хранить продукты в запечатанных контейнерах. По крайней мере трое пациентов больниц были укушенные мышами, пишет Reuters.

Грызуны уничтожают посевы и поедают или загрязняют своим пометом собранный фермерами урожай. Также портят дома и технику. Фермеры, которые заготавливали тюки сена на зиму, ожидают, что многое потеряют из-за нашествия мышей.

"Ночью земля просто движется, а вокруг бегают тысячи мышей", – сказал фермер Рон Маккей.

Подобное нашествие мышей называется чумой. В частности, специалисты CSIRO считают ею присутствие 800-1000 грызунов на одном гектаре, передает CNN.

Причина чумы – прошлогодние дожди. В 2020 году в регионе выпала двухлетняя норма осадков, ливни оказались полезными для посевов и одновременно создали идеальные условия для мышей.

Из-за масштабов катастрофы Новый Южный Уэльс выделил 5000 литров бромадиолона – мощного яда для грызунов. Его хотят распределить в 20 наиболее пострадавших районах. Сейчас власть готовится к получению соответствующего разрешения.

Подчеркивается, что всего одна пара грызунов может дать в среднем до 500 потомков за сезон. Интенсивные программы по их уничтожению сейчас малоэффективны, но жители штатов надеются, что проливные дожди потопят мышей в норах.

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