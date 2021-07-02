В Антарктиде зафиксировали температурный рекорд

Всемирная метеорологическая организация заявила о новом рекорде высокой температуры в Антарктиде – 18,3 градуса по Цельсию. Его подтвердила ООН.

"Жару" зафиксировали 6 февраля 2020 года на аргентинской исследовательской станции Эсперанса, сообщает пресс-служба ВМО ООН. Отмечается, что Антарктический полуостров – один из регионов планеты с наиболее быстрым потеплением, почти три градуса за последние 50 лет.

"Проверка этой максимальной температуры важна, потому что она помогает нам создать картину погоды и климата на одной из последних границ Земли", – сказал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

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Отмечается, что в отклонили ООН еще более высокую температуру – 20,75 градусов по Цельсию, о которой 9 февраля 2020 года сообщила бразильская автоматизированная станция мониторинга вечной мерзлоты на острове Сеймур.

Предыдущий подтвержденный рекорд составлял 17,5 градусов по Цельсию. Его зафиксировали в Эсперансе 24 марта 2015 года.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, самый большой в мире айсберг А68, в период с 10 по 12 июля 2017 года отколовшийся от Антарктического полуострова, в середине апреля 2021 года растаял. От него остались бесчисленные мелкие фрагменты.