В 2014 году Фонд обороны страны Корбана смог поддержать армию, когда у нее ничего не было, кроме людей

В 2014 году, когда украинские военные особенно остро нуждались в помощи и поддержке, днепропетровский политик и бизнесмен Геннадий Корбан создал Фонд обороны страны. Организация была направлена исключительно на поддержку добровольческих батальонов и регулярной армии ВСУ.

О достижениях Фонда рассказала блогер из Днепра Мария Москалева у себя в Facebook. Всего за год работники и волонтеры, привлеченные Корбаном, достигли конкретных результатов по целому ряду направлений.

"Я помню как в 2014 году люди вдруг поддержали армию просто потому, что в момент, когда она понадобилась, у нее ничего не оказалось, кроме людей. И я помню, как в марте 2014 смогла поучаствовать в покупке танкистам, оборонявшим Харьковскую область, футболок и еды", – написала она.

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По словам Москалевой, на сегодня количество блок-постов, оборудованных системой Фонда составляет 19 единиц.

Также данной системой оборудовано 2 аэропорта:

- Аэропорт "Мариуполь" (21.05.2014 г.)

- Аэропорт "Днепропетровск" (28.08.2014 г.)

Документальный фильм "Битва за Днепр"

Это фильм о том, как Днепропетровск стал форпостом для всей страны, защитив ее от сепаратизма и врага. В нем собрана вся правда о тех событиях, которая известна немногим.

"Необычное явление, которое трудно понять - это феномен. Город, чью природу еще будут изучать ученые - это Днепропетровск. Его феномен в том, что никто раньше не подозревал истинной сути Днепра. Его всегда воспринимали как тихого приспособленца. Пока история не копнула глубже.

И сейчас, приехав сюда, можно не заметить изменений. Пространство, Днепр, привычный ритм.

Отсюда посылали в космос ракеты, здесь рожали и отсылали в столицу вождей, президентов, премьеров. Здесь никто не произносил крамольных речей. Свою яркую историю здесь давно бы закопали в учебники и не сопротивлялись, когда цензоры вырывали из нее целые главы их особой гордости. Трудяга Днепр и сам не знал притеснений: был послушным и знал секрет выживания.

И поэтому, когда в страну ворвался враг, он оторопел, услышав об слова: "Только ты появишься здесь, Днепр стрелять из каждого окна". Откуда это донеслось? Почему? Что произошло с тихим городом? Как случилось так, что Днепр стал городом, перед которым остановилась война, форпостом обороны?"

Творческий вечер Ады Роговцевой "С теми, кого люблю ..."

Благотворительная организация "Фонд обороны страны" организовала 7 апреля 2015 в еврейском культурном центре "Менора" благотворительный творческий вечер "С теми, кого люблю ...".

На сцене выступила известная актриса Ада Роговцева вместе с Ахтемом Сейтаблаевым, Екатериной Степанковой и Светланой Орличенко. Почетными гостями на творческом вечере солдаты АТО, волонтеры и благотворители. Артисты поблагодарили их за ратный и тыловой подвиг.

Во время творческого вечера можно было увидеть отрывки из спектаклей "Будьте как дома", "Похоже на счастье", "Варшавская мелодия-2" и кадры из известных лент, где были задействованы участники творческого вечера.

Все средства от благотворительного вечера "С теми, кого люблю ..." были перечислены в "Фонд обороны страны" на приобретение аптечек для украинских бойцов.

Международная выставка и конференция "Волонтер Экспо"

Благотворительная организация "Фонд обороны страны" приняла участие в первой в Украине Международной специализированной выставке и конференции "Волонтер Экспо", прошедшей в Киеве с 7 до 9 апреля 2015 в выставочном центре "АККО Интернешнл".

Цель выставки - способствовать реструктуризации норм обеспечения Вооруженных Сил Украины и обеспечению военных современными средствами индивидуальной защиты, полевого снаряжения, амуниции и обмундирования.

"Фонд обороны страны" представил на выставке свои наиболее яркие проекты: Командный центр ОК "Восток" ( "Юг"), систему видеонаблюдения и передачи данных на блок-постах, систему криптованной мобильной связи, беспилотники, курсы по тактической медицины по протоколу Тссс, а также мобильный прицеп с телекоммуникационным оборудованием, позволяющим экстренно развернуть криптованную мобильную связь в любом квадрате.

Представители фонда выступили на конференциях выставки с докладами на темы:

- "Материально-техническое обеспечение военных в зоне АТО"

- "Системы видеонаблюдения и закрытого цифровой связи"

- "Обучение тактической медицине. Практика и проблемные вопросы ".

Деятельность "Фонда": медицинское направление

Тренинги по тактической медицине и аптечки для бойцов

С началом войны возникла острая необходимость индивидуальных аптечек для бойцов.

Однако, изготовить качественную аптечку оказалось недостаточным. Аптечка без тренинга, как ею пользоваться - не имеет смысла.

Так было принято решение выдавать бойцам аптечки только после прохождения специального тренинга.

В результате того, что Министерство обороны так и не начало обеспечивать бойцов аптечками, которые действительно могут сохранить жизнь, а также из-за полного отсутствия у солдат знаний о предоставлении медицинской помощи на поле боя, "Фонд обороны страны" начал отдельный проект по аптечках и тренингах по тактической медицины формата тссс. На сегодня это постоянно действующий проект "тренинг + аптечка".

Для справки: Курс предназначен военным, милицейским подразделениям, спасателям, работникам служб неотложной медицинской помощи, желающим овладеть навыками протоколов тссс (Tactical Combat Casualty Care).

Особенностью тссс является первичная медицинская помощь на поле боя усилиями самих бойцов, эвакуация в безопасную зону и подготовка к транспортировке в больницу.

Лицом кампании по сбору средств на аптечки стал известный крымскотатарский режиссер и актер Ахтем Сейтаблаев. Были изготовлены печатные материалы, борды и видеоролики с призывами жертвовать на такие необходимые вещи.

Для сбора средств для проекта постоянно проводятся благотворительные концерты, различные акции и мероприятия.

Стоимость аптечки составляет примерно 70 долларов. Но человеческая жизнь бесценна ...

Помощь и обеспечения от "Фонда" получили такие медицинские учреждения:

- Днепропетровский ожоговый центр

- Днепропетровская городская клиническая больница № 2

- Днепропетровская областная клиническая больница имени И. И. Мечникова

- Днепропетровская городская клиническая больница №6

- Днепропетровская городская клиническая больница № 16

- Днепропетровское клиническое объединение скорой медицинской помощи

- Тельмановский центр государственной медико-санитарной помощи (Донецкая обл.)

- Кураховская городская больница

- Первый добровольческий мобильный госпиталь им. Николая Пирогова

- Днепропетровский специализированный клинический центр матери и ребенка им. проф. М. Ф. Руднева

- Днепропетровская областная станция переливания крови

Деятельность "Фонда": освобождение пленных

Отдел поиска пропавших без вести и освобождения заложников осуществляет работу в нескольких направлениях:

- сбор информации о пропавших без вести, заложников и погибших, формирование общей базы данных.

- Работа с родственниками (консультации по поиску, психологическая поддержка, консультация в экстренных ситуациях (требование выкупа, выход на связь с "той стороной", мошенничество и т. п.).

- Поисковые работы (выявление мест пребывания заложников, мест захоронений военных на территории, подконтрольной террористическим организациям ДНР и ЛНР).

- Ведение переговоров по освобождению заложников и проведения операций по обмену пленными и вывоз освобожденных и погибших из неподконтрольных Украины территорий.

Сегодня отдел тесно сотрудничает с группой по обмену заложников "Патриот", а также с группами по вывозу погибших с территорий, подконтрольных террористическим организациям ДНР и ЛНР.

На конец мая 2015 база насчитывает 2083 человека (число без учета погибших), из них 871 человека освобождены из плена. 537 человек в плену и 675 пропавших без вести. За последний месяц было проведено две операции по освобождению заложников: домой вернулись 5 человек.