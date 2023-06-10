Ужасный паводок на Львовщине: река вышла из берегов и затопила населенный пункт. Видео

В субботу, 10 июня, часть Украины накрыла непогода, на Львовщине выпали обильные дожди. Из-за этого в реке Сходничанка поднялся уровень воды, она вышла из берегов и затопила курортный поселок Сходница.

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Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в Facebook. В сети активно публиковали кадры из Сходницы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Из подтопленных домов были спасены 15 человек. Позже спасатели рассказали, что по состоянию на 20:30 они спасли уже 20 человек, из них 5 детей, передает "Укринформ".

Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал, что в результате поднятия уровня воды в Сходничанке в Сходнице было подтоплено около 40 домохозяйств. На месте работали все экстренные службы.

На кадрах можно увидеть, как быстро поднимался уровень воды в реке, затапливая дома и машины.

Кроме того, в селе Урыч Стрыйского района из-за дождей размыло дорогу. На нее ветром повалило деревья, также частично обрушился мост через реку, что заблокировало выезд из села.

Всего в результате наводнения повреждено 5 мостов, подтоплено около 100 жилых домов.

"Со Сходницы в сторону Верхнего Синевидного проезда нет из-за разрушения дороги коммунальной собственности в Сходнице. Также полностью разрушен мост на дороге коммунальной собственности через реку Сходничанка в Сходницкой общине. Проезд со стороны Нового Кропивника пока отсутствует. Подмыло дорожное полотно в с. Подгородцы и с. Урыч", – рассказали в ОВА.

Козицкий показал разрушение на участке дороги Турка – Сходница.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– К вечеру 10 июня Киев накрыла гроза. В столице Украины начался обильный дождь, местами с градом.

– Из-за сильного ливня в столице подтопило участки дорог на улицах Ташкентской, Грузинской, Сергиенко, Драгоманова, Сентябрьской и в районе станции метро "Левобережная".

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