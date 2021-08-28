Ветераны войны внесли решающий вклад в защиту своей Родины от посягательств страны-агрессора, сохранение государственного суверенитета Украины. Они боролись за национальные интересы, безопасность и территориальную целостность, жертвуя свою жизнь и здоровье.

Сегодняшний Всеукраинский патриотический забег по легкой атлетики в память погибших воинов "Уважаю воинов, бегу за героев Украины" продолжает заложенную ежегодную традицию почтения памяти погибших защитников Отчизны, которые отдали свою жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины.

Больше тысячи участников зарегистрировались, чтобы снова почтить память о побратиме или посестре, отце или матери, сыне или дочери, муже или супруге, которые больше не будут иметь возможности пробежать под синим небом Украины через желтые поля пшеницы, но они навсегда останутся в памяти нашего народа национальными героями. Все участники забега, преодолеют дистанцию в два, пять или десять километров, а на их номерах будет указано имя погибшего защитника или защитницы, в память о которых участник вышел на пробег. Участники, которые преодолеют дистанцию первыми получат призы, но главной целью забега есть не первое место, а уважительное почтение памяти тех, кто отдал свою жизнь за Украину. Можно считать, что это будет забег победителей. Но что может быть важнее самой победы над агрессором.

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В Киеве забег стартовал утром после короткой церемонии почтения памяти погибших. Каждый участник бежал за конкретного погибшего защитника Украины. Сегодня одновременно с Киевом забеги стартовали во Львове, Чернигове, Черкассах, Ужгороде, Славянске, всего в 55 городах и местечках целой Украины. Возьмут участие члены семей погибших, ветераны, волонтеры, активные граждане.

Накануне Дня памяти погибших защитников Украины, пришло время просто пойти и поддержать или хотя-бы в это время подумать о тех парнях и девушках, мужчинах и женщинах, которые будут бежать за близких своих людей, которых никогда не увидят, которых ценили, любили и их потеря стала той печалью на всю жизнь, которую не восполнишь и тысячью позитивных событий. И одна из немногих возможностей почувствовать, что они рядом – это пробежать с именем погибшего бойца. Каждый из них отдал свою жизнь защитника Отчизны при разных обстоятельствах и не обязательно геройски, потому что война намного шире, чем героические бои: это и печаль от оккупированных территорий, и радость победы, и боль от гибели побратимов. Но все полегшие воины для нас герои, потому что враг почувствовал, что продвигаться дальше украинской территорией, если не верная смерть и поражение, то огромная опасность. Физическое незримое присутствие наших бойцов-защитников сдержали агрессора от широкого фронтального наступления на Украину в тяжелый период ее развития.

Украинский защитник бился сколько мог и готовый был отдать и отдавал все, что имел самого ценного – свою жизнь. Но каждый боец понимал, что он в смертельной схватке за еще большие ценности – своих детей и родную Отчизну. Поэтому стоит вспомнить каждого погибшего воина в такой способ. Каждый из них вроде как пробежит свою дистанцию забега, а в это время незримо будет рядом с нами. Ведь они живы, пока мы их помним!

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