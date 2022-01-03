Усталость и мошенничество: три знака зодиака столкнутся со сложностями 3-9 января
Овны и Девы могут испытывать истощение после праздников, поэтому они будут отдыхать и набираться сил. Раков же мошенники могут лишить денег, так что бдительность этому знаку зодиака не помешает.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп по картам таро на 3-9 января. Подробнее о трех знаках зодиака, у которых могут возникнуть сложности, читайте дальше.
Овен
Вы использовали весь свой запас сил и теперь можете находиться в состоянии глубокой усталости, вплоть до полного истощения. Из-за нерационального использования времени и сил сейчас, на праздники вы вместо того, чтобы веселиться, пассивно будете накапливать энергию.
Рак
Недобрые люди вокруг могут прибегнуть к уловкам и заманить в ловушку, пытаясь лишить вас денег, имущества и веры в людей. Поэтому не теряйте бдительность, не верьте льстивым словам и слишком уж сладким обещаниям.
Дева
Что-то вы очень устали накануне, возможно, напряженно работали или слишком интенсивно праздновали, и эту неделю можете всю проваляться в полном истощении, надеясь отлежаться и набраться сил.
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