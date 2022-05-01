Ушла из жизни украинская художница-шестидесятница Любовь Панченко. Фото

30 апреля в Буче Киевской области скончалась художница и почетная жительница города Любовь Панченко. Лауреатке премии Василия Стуса было 84 года.

Об утрате сообщил глава Бучанского городского совета Анатолий Федорук на Facebook. Во время оккупации женщина пострадала от военных преступлений российских солдат.

"Она – из среды патриотов-шестидесятников, несмотря на давление Кремля, развивали украинскую культуру во времена советской цензуры. Все ее творчество имело ярко выраженный украинский колорит, из-за чего Любовь Михайловну преследовали, а ее творчество умалчивали. Любовь Панченко не смогли сломать в КГБ, но художница очень пострадала во время нового российского нашествия", – указано в сообщении.

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Мэр Бучи выразил соболезнования родным и близким художницы от лица всей общины. При этом он добавил, что смерть художницы – болезненная утрата не только для семьи, но и для всей Украины.

"Нам остаются ее работы и память об устойчивости, несокрушимости и любви к Украине в сложные для нации времена", – заключил Федорук.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в освобожденной Буче обнаружили тело местного журналиста Зореслава Замойского. По предварительной информации его убили.