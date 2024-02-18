Урожай будет вдвое больше: когда нужно обрезать персик в 2024 году
Персик – довольно привередливое дерево, которому тяжело пережить холодные зимы. Однако это отнюдь не повод отказываться от выращивания сочных плодов в своем саду. Опытные садоводы отмечают, что не стоит игнорировать важный этап весенней обрезки.
Стандартные процедуры ухода также включают подкормку, разрыхление почвы, обработку от болезней и вредителей. OBOZ.UA разбирался, как улучшить урожай персиков и что следует сделать уже в начале весны.
Подготовительный этап
Персиковое дерево нуждается в регулярном поливе, особенно весной и в засушливый период. Молодое дерево следует вовремя обрезать, чтобы сформировать его крону.
Для правильной и качественной обрезки вам понадобятся следующие инструменты и садовый инвентарь:
- секатор;
- острый нож;
- пилка;
- стремянка;
- замазка для срезов.
Когда начинать обрезку
Весенняя обрезка позволит сформировать качественную молодую крону. После зимней непогоды на дереве формируются очень хрупкие и слабые развилки, которые легко повреждаются и ломаются.
Обрезку следует начинать на этапе, когда появляются первые почки. Во время цветения обрезать деревья категорически запрещено.
Обрезка персика: пошаговая инструкция
- Предварительно продезинфицируйте инструменты спиртом или антисептиком.
- Обрезку следует выполнять одним движением, при этом сразу отсекать часть побега и ни в коем случае не пилить его.
- Срез – это рана для дерева, поэтому его нужно обработать раствором для лучшего заживления и защиты от инфекций.
- Для качественной кроны, на нижнем ярусе рекомендуют оставить четыре каркасных ветви, которые будут служить основанием. А выше следует оставить примерно пять ветвей, расширяя следующий ярус.
- Оптимальная высота персика – 3,5 м. Если дерево выше, рекомендуется подрезать верхушку.
- По мере роста следует периодически подрезать ветки – от этого зависит качество плодоношения.
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