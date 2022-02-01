Умер украинский скульптор, создавший 'дом с химерами' в Луцке

1 февраля на 79-м году жизни скончался известный украинский скульптор и почетный житель города Луцк Николай Головань. Автор легендарного архитектурного памятника "дом с химерами" последнее время лежал в больнице, где лечил болезнь сердца, но оно остановилось после очередного осложнения.

Об этом сообщил на своем Facebook мэр Луцка Игорь Полищук. Градоначальник указал, что именем Голованя будет названа одна из улиц города, которому последний служил своим творчеством и трудолюбием.

"Также в этом году в память о Николае Никитовиче будет создан сквер скульптур Николая Голованя по ул. Драгоманова, где собрана часть его работ. Рад, что успели реализовать в парке аллею скульптур местного автора, которая, без сомнения, является украшением и изюминкой нашего города", – указал в эпитафии городской голова.

Видео дня

Полищук подчеркнул, что все затраты на проведение погребения тела возьмет на себя Луцкий городской совет. Также будет оказана материальная помощь близким родственникам, которые скорбят об утрате.

Отметим, что "дом с химерами", созданный Николаем Голованем на берегу реки Стырь в Историко-краеведческом заповеднике "Старый Луцк" содержит до полтысячи изваяний. Этот объект привлекает внимание туристов со всего мира и несомненно носит статус одного из ключевых памятников архитектуры в области.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, накануне из жизни ушел легендарный актер советского кинематографа Леонид Куравлев. К сожалению, герой любимых фильмов запомнился не только яркими сценическими образами, но и своей поддержкой агрессии Кремля в отношении Украины.