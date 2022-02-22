Умер украинский литературовед, диссидент Иван Дзюба

Марина Лисничук
Жизнь
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Умер украинский литературовед, диссидент Иван Дзюба
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Утром во вторник, 22 февраля, на 91 году жизни умер украинский литературовед, литературный критик и диссидент Иван Николаевич Дзюба.

Его смерть наступила во сне. Об этом сообщило "Радио Свобода" со ссылкой политического и общественного деятеля Николая Жулинского.

"Ушел за пределы этого земного мира уникальный человек Иван Дзюба. Одно имя уже говорит много. Много – потому что это один из лидеров национально, духовного возрождения второй половины ХХ и начала ХХІ века", – сказал он.

Иван Дзюба – выдающийся украинский литературовед и критик, диссидент
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Жулинский подчеркнул, что Иван Дзюба был интеллектуальным проводником и представителем украинского "шестидесятничества"

"И я сегодня не могу не вспомнить слова Лины Костенко, которая сказала, что это человек, который всегда имел мужество говорить правду", – добавил он.

Также вспомнил о том, как Дзюба был отстранен от печати, участия в литературной и общественной жизни Украины, но не все же покинул свое творчество.

По его словам, в последние годы литературовед имел проблемы со здоровьем, однако продолжал работать и следить за общественно-политической жизнью.

Пока неизвестно, где и когда состоится прощание с выдающимся украинцем.

Лины Костенко называла Ивана Дзюбу человеком, который всегда имел мужество говорить правду
Что известно об Иване Дзюбе

Родился 26 июля 1931 года в селе Николаевка Волновахского района на Донетчине. Диссидент советских времен, Герой Украины, академик НАНУ, был министром культуры (1992-1994 годы) и председателем Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1999-2001 годы), руководителем отдела общих энциклопедических исследований Института энциклопедических исследований НАН Украины.

В 1973 году его осудили к пяти годам заключения и пяти годам ссылки за известный труд "Интернационализм или русификация", но был "помилованный".

В 1973-м Дзюбу приговорили к заключению и ссылке за труд "Интернационализм или русификация"

Иван Дзюба – автор десятков публикаций, книг, в частности о Шевченко, исследований о культуре и политике. Среди последних работ – книга "Черный романтик: Сергей Жадан". Он был одним из соучредителей "Народного движения Украины" и участником инициативной группы "Первого декабря".

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