Умер создатель фестиваля 'Кинотавр' Марк Рудинштейн. Фото

В воскресенье, 5 декабря, в московской больнице скончался Марк Рудинштейн, известный продюсер и основатель кинофестиваля "Кинотавр". 75-летний заслуженный работник культуры родился и вырос в Одессе, а служил в армии под Николаевом.

О смерти продюсера рассказала его супруга Наталья, передают российские СМИ. Накануне общественности стало широко известно о сердечном приступе Рудинштейна, с которым его срочно доставили в больницу.

"Да, Марк умер. Спасибо за соболезнования. В последние часы он находился в предкоматозном состоянии. Извините, говорить нет сил", – указала вдова в комментариях журналистам.

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Марк Рудинштейн за время своей многолетней продюсерской карьеры не раз давал интервью украинским СМИ. В частности, Наталье Влащенко он раскрыл причины своего конфликта с режиссером Никитой Михалковым, а Дмитрию Гордону рассказал о лудомании (пристрастие к азартным играм) советского актера Александра Абдулова.

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