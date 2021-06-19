Умер мужчина, которому во Львове пересадили сердце

Во Львовской областной клинической больнице скончался пациент, которому девять дней назад пересадили сердце. Мужчине было 44 года.

Пациент также имел сопутствующее заболевание – легочную гипертензию. О трагическом случае сообщили на Facebook-странице медучреждения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Трансплантация, тяжелая легочная гипертензия, отсроченное закрытие грудной клетки, ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация, механическая поддержка сердца), ГДФ (заместительная почечная терапия), правожелудочковая дисфункция. К сожалению, наш трансплантированный пациент сердца умер", – говорится в посте.

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Ранее, 15 июня, медики ЛОКБ сообщали, что провели трансплантацию сердца, а также пересадили почку от неродственного донора. Стоит отметить, что в последние годы в этом медучреждении проводили пересадки почек только от родственного донора, а сердце там пересадили впервые.

Донором стал 56-летний пациент, которому констатировали смерть мозга. Его семья дала согласие на забор органов, реципиентов же выбрала единая государственная система трансплантации. Их доставили в областную больницу, где и провели операции. Еще одну почку после изъятия у донора отдали больнице скорой помощи Львова, где также провели трансплантацию.

Операция по пересадке сердца 44-летнему жителю Львовщины продолжалась почти четыре часа. Ее провела опытная команда хирургов по сложной методике, которой оперируют за границей.

Состояние пациента, получившего новое сердце, после операции оставалось тяжелым, но врачи фиксировали положительную динамику.

"Если все идет нормально, пациент принимает лекарства, ведет соответствующий образ жизни, то сердце в идеальности работает хорошо от 12 до 15 лет – это немалый срок жизни", – объяснял кардиохирург Львовской областной больницы Дмитрий Бешлей.

К сожалению, через девять дней после трансплантации мужчина скончался.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе умер 30-летний житель Мукачево Закарпатской области, которому в конце декабря 2020 года во Львове пересадили сердце. Жена мужчины рассказывала, что в течение последней недели он находился в тяжелом состоянии.