Умер экс-депутат Верховной Рады, поддержавший аннексию Крыма Россией
На 84 году жизни скончался бывший депутат Верховной Рады Украины Борис Дейч. Политик поддерживал оккупацию Крыма Россией и даже голосовал на так называемом "крымском референдуме", а также на незаконных российских выборах в Крыму, которые состоялись осенью 2014 года.
Об этом сообщает российское издание "Аргументы недели – Крым". Известно, что Дейч болел COVID-19, хотя и был привит российской вакциной и сделал ревакцинацию.
В последние дни его состояние начало ухудшаться, поэтому его отправили из оккупированного Крыма в одну из московских клиник, где он и умер утром в понедельник, 7 февраля.
Борис Дейч родом из румынского города Сигет. Он закончил Донецкий институт советской торговли. В 1998-2002 годах Дейч был депутатом Верховной Рады Крыма, в 2002-2006 годах возглавлял Верховный Совет Крыма, а с 2006 по 2014 был народным депутатом Верховной Рады Украины от "Партии регионов".
Во время Революции Достоинства политик поддерживал так называемый Антимайдан. Он также голосовал за "диктаторские законы", которые были приняты с нарушением регламента 16 января 2014-го и ограничивали права украинцев. А во время незаконного референдума в Крыму Дейч призывал "объединяться с Россией".
Стоит отметить, что сбежавший президент Виктор Янукович в августе 2013 года наградил его орденом "Герой Украины". Однако в 2016 году украинцы создали на сайте президента петицию с требованием забрать у него это звание. Она набрала 592 подписи, поэтому осталось без рассмотрения.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре в Украине умер бывший народный депутат Георгий Крючков, который был одним из лидеров Компартии Украины. Ему было 92 года.