Умер 13-летний домашний любимец Байдена по кличке Чемп. Фото

В Белом доме 19 сообщили о смерти одной из собак американского лидера Джо Байдена. В частности, не стало немецкой овчарки по кличке Чемп, которая прожила с семьей политика 13 лет.

Это случилось в семейном доме в Вильмингтоне (штат Делавэр), передает CNN. Новостью в совместном заявлении поделились также президент США и его жена Джилл Байден в Instagram.

"С сожалением сообщаем о том, что сегодня ушел наш любимец, немецкая овчарка Чемп. Он был нашим постоянным ценным компаньоном последние 13 лет и его любила вся семья", – написала первая леди США.

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Отмечается, что Чемпу был один месяц, когда Джо Байден взял его из питомника в Пенсильвании – вскоре после того, как в 2008 году его избрали вице-президентом США. Интересно, что так договорились супруги Байдены в случае победы Барака Обамы на выборах. Демократ тогда признался, что немецкие овчарки – это его любимая порода.

Известно, что второй пес Мейджор у него появился на 10 лет позже – в значительной степени для того, чтобы стареющему Чемпу было веселее.

Байдены подчеркнули, что в последнее время здоровье пса ухудшилось, в частности, из-за возраста.

"Он любил лечь у нас у ног возле камина вечером, порадовать своим присутствием во время встреч и лежать на солнце в саду Белого дома. В молодые годы ему нравилось гоняться за мячами от гольфа на лужайке перед Военно-морской обсерваторией или догонять наших внуков, когда они бегали на заднем дворе в Делавэре", – поделился президентская чета.

Напомним:

после победы на президентских выборах Байден заявил о том, что готов вернуть 150-летнюю традицию держать собак в Белом доме, которую прервал Дональд Трамп.

В ноябре избранный президент США во время игры со своей собакой по кличке Мейджор поскользнулся и вывихнул лодыжку.

Впоследствии этому домашнему любимцу Байдена устроили виртуальную "инаугурацию" на три дня раньше его хозяина.

А в марте немецкие овчарки президента США отметились агрессивным поведением – они напали на охрану Байдена, поэтому их отправили в штат Делавэр, где расположен его дом.

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