В Умань на празднование Рош ха-Шана приехали 29 тысяч хасидов. Эксклюзивные фото и видео

В понедельник, 6 сентября, религиозные евреи по всему миру отмечают праздник трубления в шофар – непременного атрибута на Рош га-Шану (еврейский Новый год). Ортодоксы традиционно съезжаются к месту захоронения своего главного раввина – основоположника хасидизма Нахмана из Брацлава.

Специальный корреспондент OBOZREVATEL находится в самой гуще событий и отслеживает, что происходит в эпицентре торжественного паломничества иудеев. В этом году в Умани ожидали более 50 тысяч хасидов, но по состоянию на 17:00 их прибыло около 29 тысяч человек (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Полиция перекрыла улицу Пушкина, где расположен хасидский квартал. С самого утра здесь длятся религиозные церемонии с приношением цдаки (пожертвование. – Ред.) и молитв.

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На въезде в город дежурят блокпосты, где все визитеры предоставляют документы и официальное разрешение на въезд.

Сам праздник начнется после захода солнца, но хасиды после долгой дороги не хотят терять ни минуты и весело проводят время. Они поют и танцуют прямо на улицах, а также желают друг другу "Сладкого нового года".

Уманские правоохранители зафиксировали на фоне общей суматохи порядка двух десятков нарушений. В том числе и миграционные, когда иностранцы превысили количество дней, разрешенных для визита в Украину.

"Поступило 38 различных сообщений о нарушениях. Три уголовных производство открыто. Одно из них – это сообщение о подделке водительских удостоверений. Еще одна уголовная проверка – это выдача поддельных ПЦР-тестов. Их выдавали в одном из домов в паломническом районе. Третье производства за торговлю оружием", — рассказал начальник ГУ НП в Черкасской области Михаил Куратченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, массовое паломничество хасидов в Умань и специфический уклад быта привели к первым серьезным вcпышкам COVID-19.