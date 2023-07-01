Улыбка будет голливудской: чем отбелить зубы в домашних условиях

Здоровые зубы и сияющая улыбка – визитная карточка мировых звезд. Чтобы поддерживать здоровье полости рта можно не тратиться на дорогие профессиональные средства, главное – регулярно посещать стоматолога и правильно ухаживать за зубами.

Видео дня

Отбелить зубы можно даже в домашних условиях. Об эффективных природных ингредиентах рассказало издание The Everygirl.

Пищевая сода

Селин Килич, стоматолог Vera Clinic, рекомендует использовать соду, чтобы быстро и качественно отбелить эмаль.

"Сода действует как мягкий абразив. Она действительно может осветить некоторые пятна на зубах и удалить зубной налет", – отметила доктор Килич.

Она предлагает смешать соду и воду в пропорции 1:1 до образования пастообразной смеси. Опустите зубную щетку в содовую смесь и аккуратно почистите зубы, тщательно покрывая каждый зуб пастой. Затем тщательно прополощите рот.

Яблочный уксус

Яблочный уксус содержит в составе природные кислоты, способные расщепить зубной налет и отбелить эмаль.

"Уровень pH яблочного уксуса эффективно избавит от налета. Просто смешайте небольшое количество яблочного уксуса с водой, нанесите средство на спонджик или салфетку и положите на зубы примерно одну минуту", – советует доктор Килич.

Кокосовое масло

Кэри Голдштейн, стоматолог и основатель стоматологического центра Goldstein, предлагает попробовать одну из аюрведических практик. Отбелить зубы можно, если подержать во рту ложку кокосового масла. Эксперты говорят, что кокосовое масло очистит зубы и десна от бактерий и будет способствовать общему отбеливанию эмали.

Фрукты и овощи

Овощи и фрукты не просто снабжают организм витаминами, минералами и клетчаткой. "Сочетание D-лимонена и лимонной кислоты, которое содержится в кожуре некоторых цитрусовых, прекрасно помогает отбелить зубы", – подтвердила доктор Килич.

Можно осторожно потереть шкуркой апельсина или лимона по зубам в течение нескольких минут. После этого обязательно тщательно прополощите рот и почистите зубы. Хотя диета с высоким содержанием фруктов и овощей не заменит соблюдения должной гигиены, доктор Килич подтвердила, что яблоки, сельдерей и морковь действительно помогают очистить зубы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что часто цвет зубной эмали обусловлен генетически, но в некоторых случаях он зависит от образа жизни и может изменяться.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.