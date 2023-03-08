Украину ждут ''погодные качели'': синоптики дали детальный прогноз до конца недели. Карта

Погода в Украине до конца недели будет переменчивой во всех регионах. До 12 марта следует ожидать облачность с прояснениями, кое-где будет влажно. В некоторых областях температура воздуха поднимется до +18 градусов, а потом резко похолодает.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. Наиболее теплую погоду прогнозируют в четверг, 9 марта.

Прогноз погоды на 8 марта

В среду погода в Украине будет в основном пасмурной. Во всех областях, кроме южных, прогнозируют небольшие дожди, ночью возможен мокрый снег. На западе, севере, и северо-востоке столбики термометров будут днем показывать от +6 до +11 градусов; на юге и в центре будет +10..+15. В Карпатах ожидается до +5. Ночью по Украине -3..+2.

Прогноз погоды на 9 марта

В четверг погода в Украине будет теплой, но во всех областях ожидаются осадки.

В западных и северных регионах будет пасмурно и прогнозируют дожди – температура днем от +6 до +12 градусов, а ночью +4..+2. Небольшие ночные морозы до -1 градуса могут быть на Волыни, Черниговщине и Сумщине.

В центральных, южных и восточных регионах температура будет +14..+18 градусов. Ожидается солнце и небольшой дождь.

Прогноз погоды на 10 марта

Погода в пятницу, 10 марта, будет немного прохладнее, чем днем ранее. Небольшой дождь возможен в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях Украины. В других регионах пасмурно. На западе температура днем +8..+12, ночью на Волыни до -4, в других областях +4..+2.

В центре и на юге страны днем +8..+15, ночью от +2 до +4. В восточных областях столбики термометров будут показывать до +11 градусов, а в северных - +2..+4.

Прогноз погоды на 11-12 марта

В субботу в Украине пройдут дожди на западе и севере, там температура днем будет +8..+10, ночью, до +5. В остальных регионах будет пасмурно и иногда солнечно. Температура снова поднимется днем до +15 градусов.

А уже в воскресенье на территории страны немного похолодает. Во всех областях будет пасмурно и ветрено, на западе возможен дождь со снегом. Столбики термометров будут показывать +7..+9 градусов, ночью ожидается от 0 до +6.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Наталья Диденко сказала, что в ближайшую неделю в Украине не наступит долгожданного потепления. Но 8 марта порадует украинцев хорошей погодой.

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