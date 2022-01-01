Украину ждет "аномальный" январь: синоптики рассказали, к чему готовиться
Зима в этом сезоне будет теплее предыдущих со средней температурой за сезон на 1-1,5 градусов выше прошлогодних значений. Однако наиболее удивит январь, который по прогнозам специалистов, будет отличаться аномально высокими температурами.
Как рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Веры Балабух, большая часть зимы, а это приблизительно 60% времени, будет преобладать аномально высокая температура. Однако 40% времени погода может быть на уровне нормы или даже ниже нормы.
Она отметила, что время от времени территорию нашей страны будет накрывать холодной волной.
"Зимой будет более активным течение Эль-Ниньо в Тихом океане. Оно увеличивает вероятность циркуляции арктического воздуха на фоне теплой зимы", – объяснила специалист.
Балабух акцентировала, что наиболее теплым за весь сезон станет январь месяц. В этот период средняя месячная температура ожидается на 2-3 градуса выше нормы.
"Такая температура может продержаться всю зиму с кратковременным похолоданием", – предупредила она.
Со своей стороны, в Укргидрометеоцентре заявили, что средняя температура воздуха в январе составит 0-6° мороза, в Крыму – от 1° мороза до 4° тепла.
Специалисты предупредили, что временами в Украине в январе будет очень холодно и температура будет резко снижаться.
Метеорологи добавили, что среднее месячное количество осадков в январе составит 26-55 мм, в Закарпатье, высокогорье Карпат и Крыма до 125 мм.
Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине с 1 по 8 января будет переменчивой. Почти все дни ожидаются осадки в виде снега и дождей, однако иногда пробьется солнце.