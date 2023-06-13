Украину затянет дождями: синоптики дали прогноз на неделю. Видео

Несмотря на то, что выходные и понедельник были прохладными, на этой неделе Украину посетит настоящее летнее тепло. 13-16 июня будет преобладать спокойнейший характер погоды и начнет повышаться температура воздуха.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, кое-где все же продолжатся кратковременные дожди, интенсивнее они будут на западе страны, а со среды начнет теплеть.

Осадки. На этой неделе территория Украины будет находиться в неустойчивой атмосфере. Во вторник, 13 июня, практически по всей территории кроме восточных и северо-восточных регионов ожидаются небольшие кратковременные дожди с грозами. В Закарпатье и Прикарпатье умеренные осадки.

В среду дожди ожидаются по всей территории кроме северных областей, а в четверг – кроме юга страны. Самые интенсивные осадки в конце недели пройдут в западных областях Украины.

Скорость ветра 5-10 м/сек. Направление пока остается северным и северо-восточным на большинстве территории страны. Это значит, что продолжит поступать не слишком теплая воздушная масса. Однако, начиная с 14 июня, потепление все же будет. А в конце недели направление ветра несколько изменится, оно будет иметь более южную составляющую и принесет более теплые воздушные массы.

Температура воздуха во вторник, 13 июня, беде еще не слишком высокой. Ночью она составит +9…+16. Днем столбики термометров на западе и севере страны поднимутся до +15...+20. на остальной территории будут достигать +21...+26.

В среду, 14 мая, температура повысится, ночью уже будет +12...+18, днем ожидается +20...+25.

Такая же ночная температура ожидается в четверг, 15 июня. А днем, кроме запада и востока, ожидается +23...+28°.

В пятницу, 16 июня, температура ночью будет +11...+17°, а на юге до +20. Днем столбики термометров будут показывать +24...+30°, на западе страны +20...+26°.

Украинские метеорологи также предупредили о пожарной опасности по Украине.

Так, 12-15 июня в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Одесской областях преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности – красный.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину вернется тепло.

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