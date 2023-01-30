Украину засыплет снегом и зальет дождями: синоптики дали прогноз погоды на неделю. Карта

Неделя, на которую приходятся последние дни января и начало февраля, отметится разнообразием осадков – дождь, мокрый снег и снег не минуют практически никаких областей. Синоптики даже обещают снегопады и метели.

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Об этом свидетельствуют данные Погода и прогноз от народного синоптика Станислава Щедрина.

"С третьего февраля существует большая вероятность, что к нам поступит мощный циклон с юга, который обусловит по всей стране сильные и очень сильные снегопады, метели, на юге сильные дожди с переходом в сильный снег", – сообщил Щедрин на своей странице в Facebook.

Синоптики также дали прогноз погоды на каждый день на этой неделе. По их данным, если в начале недели днем ожидаются небольшие плюсы, то к концу морозы усилятся.

В понедельник, 30 января, в Украине будет сухая, пасмурная погода. За исключением некоторых регионов: осадки пройдут в Хмельницкой и Донецкой областях, а также в Крыму. Температура на всей территории страны будет колебаться от -1 до +3.

Во вторник, 31 января, снег или мокрый снег накроет практически всю Украину. Сухой погода останется только в районе Харьков – Днепр – Донецк – Запорожье.

Днем столбики термометра будут от -1 до +3, ночь будет морозной – до -2...-6.

В среду, 1 февраля осадков в Украине немного станет меньше. Мокрый снег и снег ожидаются на западе, севере и большинстве восточных областей. На остальной территории будет доминировать сухая погода с небольшой облачностью. Температура без особых изменений.

В четверг, 2 февраля, в Украине потеплеет на градус-два: в центре и на юге температура поднимется до +3...+5. На западе Украины ожидается мокрый снег, на севере – - снег и дожди, также осадки вероятны в Донецкой области и в Крыму.

В пятницу, 3 февраля, температура в большинстве областей будет колебаться от -1 до +2, на юге – до +4. Снег и мокрый снег будет идти на западе и севере, на востоке местами снег, а в Крыму дождь.

В субботу, 4 февраля, осадки покроют почти всю Украину. На западе и севере усилятся морозы, днем -2...-5. На остальной территории будет около нуля – от -1 до +1°, а в Крыму – до +3°.

В воскресенье, 5 февраля, температура в Украине выровняется: днем по всей стране ожидается -1...+1, а ночью столбики термометров будут опускаться до -1...-5.

Снег будет идти в западных, большинстве северных и восточных областях. Также будет снег в Винницкой области и в Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, о похолодании и снегопадах предупредила и синоптик Наталья Диденко.

По данным специалиста Укргидрометцентра Наталии Птухи, в последний месяц зимы не принесет на территорию Украины существенных морозов и снегопадов. И если в начале месяца возможна незначительная минусовая температура, уже во второй декаде днем столбики термометров вряд ли опустятся ниже нулевой отметки.

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