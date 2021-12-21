Украину засыпало снегом: непогода спровоцировала ДТП и вызвала коллапс на дорогах. Фото и видео

С вечера 20 декабря регионы Украины начало обильно засыпать мокрым снегом и уже к утру вторника во многих местах на дорогах образовались гололедица. Погодные условия привели к ряду аварий.

Синоптики отмечают, что осадки будут идти до конца суток 21 декабря, а в последующие их уже не прогнозируют. Тогда как в ГСЧП предупреждают, что опасность на дорогах сохранится (чтобы посмотреть фото и видео последствий снегопада, доскролльте новость до конца).

Ривне

Масштабная авария произошла вечером в понедельник на автодороге Луцк – Ривне. Там возле поворота к селу Грабов в направлении облцентра столкнулись восемь автомобилей, в том числе грузовых. Некоторые оказались в кювете.

Видео дня

Предварительно, водитель грузовика не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасной скорости и не соблюдал безопасную дистанцию, из-за чего протаранил ехавшее впереди авто. Остальные автомобили, которые ехали позади фуры, "осуществили инерционные столкновения между собой", пишет издание "Ривне Медиа".

Киев и область

Ночью 21 декабря на Набережном шоссе в столице в результате заноса столкнулись два автомобиля: один из них на скользкой от снега дороге врезался во бордюр и отлетел во встречное авто. Оба транспортных средства получили существенные повреждения, сообщает dtp.kiev.ua в Telegram. К счастью, обошлось без пострадавших.

Утром на улице Кирилловской в Киеве автомобиль KIA преградил дорогу трамваю, из-за чего пассажиры вынуждены были идти пешком. А в селе Гора Бориспольского района Киевщины фура вылетела в кювет и перевернулась.

"Будьте внимательны и осторожны на дороге. Соблюдайте правила дорожного движения. Паркуя свое транспортное средство, убедитесь, что оно стоит без нарушений и не мешает снегоуборочной технике", – отметили в Telegram-канале Патрульной полиции Киевской области.

Днепр

В сети пишут, мол, коллапса в городе нет, ведь там снега ждали не только дети, но и коммунальщики.

В городском департаменте отчитались, что на дорогах Днепра работали 16 бригад рабочих и 60 единиц посыпной техники. Поэтому к утру "на дорогах было мокро и грязно, но не скользко", а пробки оказались не больше, чем каждое утро.

Черновцы

На улице Сечевых Стрельцов в городе из-за снегопада упал светофор, сообщает местный Telegram-канал.

Общая ситуация на дорогах

По данным Укравтодора, к утру вторника проезд на дорогах государственного и местного значений был обеспечен. Спасатели же подчеркнули, что покрытие все еще мокрое, местами наблюдался небольшой снег, а температура воздуха составляла от -5… -10 °С.

Такая же ситуация была на Ивашкивском, Ужоцком и Орявском перевалах. На дорогах работали или осуществляли дежурство более сотни спасателей и десятки единиц техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что несколько дней подряд погода в Украине будет классической для этого времени года, хотя в некоторых регионах ночью столбик термометра может опускаться до -19 °С. А накануне католического Рождества погодная ситуация снова может измениться к "плюсам".