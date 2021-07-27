Украину в среду будет штормить: какие регионы охватит непогода. Карта

Погода в Украине в среду, 28 июля, будет преимущественно дождливой и с грозами. При этом в некоторых регионах – ясно и сухо.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также синоптики предупредили о шквалах (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, грозы и дожди охватят западные и северные области, а днем местами порывы ветра будут достигать штормовых значений – 15-20 м/с.

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Температура воздуха ночью будет колебаться от 16 до 20 тепла, на юге до +24. Днем ожидается +27… +34.

В Киеве также пойдут дожди, возможны грозы. Ночью +18…+20, днем до 30 тепла.

Также в восточных, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской областях и в Крыму объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали в столице и Киевской области в среду грозы, град и сильный ветер.

Также в КГГА гражданам дали ряд рекомендаций, как обезопасить себя во время опасных погодных условий.