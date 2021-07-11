Украину после рекордной жары накроют ливни: где будет бушевать стихия. Карта

Летняя температура воздуха в Украине фактически достигла апогея. приближаясь к 40-градусной отметке, но в ближайшее время нас ожидает прохлада. Уже 12 июля большую часть областей накроют дожди с грозами.

Об этом сообщили на сайте Украинского Гидрометцентра. Дожди намечаются на ночное время суток после рекордных температур днем.

Так, 12 июля долгожданные грозы пройдут по всей части юго-восточной, северо-восточной и центральной Украины. Ветер с северо-восточного направления будет достигать 5-10 м/с. Дневная температура в этих регионах достигнет 30-32 градуса, но ночью упадет до 18 по Цельсию.

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Во вторник, 13 июля, грозы накроют всю западную часть Украины, южные регионы Одессу и Николаев, а также Крым. Температура днем также будет достигать рекордной отметки в 30-31 градус, но вместе с осадками ночью опустится до 19 градусов. Синоптики предсказали юго-восточный ветер до 10 м/с.

14 июля грозы продолжатся только в западных регионах, причем в течение всех суток. В Киеве днем ожидают температуру до 35 градусов, ночью до 23. Однако максимальная жара настигнет в среду жителей Луганской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областей. Здесь стрелка термометра поднимется до 37 градусов.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань поделился с OBOZREVATEL температурными перспективами лета-2021. Он предсказал настоящие "качели", ожидающие украинцев, которым придется то изнывать от жары, то прятаться от сквозняков и проливных дождей.

Врачи призывают украинцев в таких экстремальных погодных условиях по возможности не находиться долго под солнцем и пить много жидкости без сахара и газов.

Как сообщал OBOZREVATEL, тотальная жара в США вызвала ряд лесных пожаров на территории нескольких штатов, в частности Калифорнии.