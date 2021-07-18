Украину после рекордной жары накроют грозы и похолодание: прогноз на начало недели

С понедельника, 19 июля, по Украине пройдет атмосферный циклон, несущий прохладу и дожди на контрасте с жарой, которая уже несколько недель стабильно бьет рекорды. Синоптики обещают осадки с грозами в Киеве и западных регионах.

Так, по сообщению Украинского гидрометцентра, температура воздуха в обозначенных областях упадет 25-23 градусов днем, ночью прохладу обеспечат обещанные 16 градусов. В Киеве, несмотря на дожди, температура не упадет ниже 27 градусов.

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Дожди на западной части страны продолжатся и 20 июля. Ветер северо-западный достигнет 12 м/с. Температура воздуха по мере приближения к центральной части Украины будет достигать 25-29 градусов днем, 13-17 градусов - ночью. Также моросящие дожди достигнут и центральные регионы: Черкассы, Сумы, Полтаву.

Уже в среду, 21 июля, циклон принесет дожди в юго-восточную часть страны. Грозы и сильный ветер будут проноситься в течение всего дня, снижая высокую жару. Однако в Донецкой, Луганской и Запорожской областях даже ухудшение погоды не сулит температуры воздуха днем ниже 30 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Арабских Эмиратах при помощи электричества вызвали дождь в пустыне. В результате при 50-градусной жаре песчаные дюны накрыл мощный ливень.