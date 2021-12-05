Украину накроют снег и дожди: синоптики дали прогноз на начало недели. Карта

С понедельника, 6 декабря, в большей части Украины будут идти дожди и мокрый снег. Сухо, но пасмурно будет только на Донбассе, ближе к середине недели здесь также повысится температура воздуха до 8 градусов.

Об этом сообщили метеорологи Гидрометцентра. Западную Украину с начала недели уже постигнут заморозки.

На западных регионах температура воздуха с начала недели не превысит +4 градусов днем, а ночью – не выше +2. Метеорологи также предупреждают о гололеде, который формируется на трассах в условиях высокой влажности и низкой температуры.

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Киев и центральные области встретят начало новой недели с температуры воздуха +3..+1 днем и не выше +3 ночью. Жители столицы могут готовиться к мокрому снегу и сильному юго-восточному ветру до 10 м/сек.

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