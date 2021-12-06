Украину накроют дожди и снег, ожидаются погодные качели: прогноз синоптиков на неделю

Погода в Украине с 6 декабря будет нестабильной и будет характеризоваться температурными "качелями". Также по всей территории страны ожидаются осадки – дожди и снег.

Соответствующим прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометеорологического центра. В частности, в понедельник, 6 декабря, снег будет преобладать в западных регионах, там температура воздуха поднимется от 0 до +4 днем и будет держаться на уровне -1+1 ночью. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

На остальной территории пройдет дождь и мокрый снег, днем столбики термометров покажут +1+8 градусов, на юге – до +11. Без существенных осадков будет только Луганская, Донецкая и Запорожская области.

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Во вторник, 7 декабря, во Львовской, Волынской, Тернопольской и Ривненской областях будет облачно, лишь ночью ожидается мокрый снег температура воздуха -1+1 градус. В остальных западных регионах ожидается снег и 0+2 градуса. На севере страны снег и снег с дождем, температура +1+6 с отметкой плюс. На остальной территории страны – дожди, с порывами ветра 7-12 м/с. Столбики термометров поднимутся до +11 градусов.

В среду, 8 декабря, на западе страны будет облачно. Днем ожидаются морозы до -4 градусов, ночью – до -5. На остальной территории прогнозируется дождь с мокрым снегом. Температура воздуха на севере страны от –1 до +2, в восточных регионах до +8, на юге – до +11.

Уже в четверг 9 декабря на западе страны будет облачно с прояснениями, днем ожидаются морозы -2-4, ночью – от -6 до -8. В восточных регионах ожидаются плюсовые температуры до +7 и дождь. На остальной территории облачно, без существенных осадков, столбики термометров поднимутся до +7 градусов.

В пятницу, 10 декабря, в западных областях днем ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура в дневные часы поднимется до +2, ночью – от 0 до -3. На остальной территории будет облачно без существенных осадков. Температура воздуха в северных регионах поднимется до +7, в южных – до +11.

Напомним, климатолог Вера Балабух сообщила, что зимой в Украине будет много солнца, а на большей части страны – будет фиксироваться аномально теплая погода. Однако это не значит, что морозов не будет. По ее словам, хотя морозные дни и возможны, они все же не продержатся долго и им на смену придет оттепель.

Кроме того, специалист отметила, что обычно самыми холодными для украинцев бывают вторая половина января и февраль. Однако в этом году они будут "аномально теплыми". А вот снега, – констатировала климатолог, – будет мало.

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