Украину накроют дожди и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды на пятницу. Карта

Погода в Украине в пятницу, 20 января, будет дождливой и пасмурной в ряде областей. Сильные дожди накроют западную часть страны, на остальной территории будет пасмурно с прояснением.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Значительные дожди с мокрым снегом ожидаются на Львовщине, Ивано-Франковщине и на Закарпатье.

В этих областях синоптики объявили І уровень опасности. Они предупредили о нарушении движения транспорта на отдельных участках дорог.

В других регионах без осадков, только в Житомирской и Винницкой областях прогнозируется небольшой дождь. А в большинстве северных областей возможны порывы ветра до 20 м/с.

Столбики термометров на западе будут показывать +1..+3 градуса днем, в Закарпатье до +5. Ночью ожидается до +1 градуса. В северных областях днем прогнозируют +7...+9, ночью +5...+3. На Харьковщине, Луганщине и Донетчине днем будет до +6 градусов, а ночью +1..-1.

В Днепропетровской области температура воздуха будет +6...+8 градусов. На Запорожье, Полтавщине, Кировоградщине и Черкасщине прогнозируют тепло до +10 градусов днем, ночью синоптики ожидают до +4.

В Николаевской области днем прогнозируют +12...+14 градусов, в Одесской и Херсонской областях +9...+12. Ночью на юге температура +5...+4. В Крыму прогнозируют до 14 градусов тепла днем, ночью +6…+4.

В Киеве и Киевской области 20 января облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью от +1 до +6, днем +5…+10. В Киеве ночью +4..+6, днем +7..+9 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в среду, 18 января, зафиксировали очередной температурный рекорд. Максимальная температура в столице в этот день поднялась до +10,2 градуса.

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