Украину накроют дожди и мокрый снег: синоптики дали прогноз на начало недели и предупредили об ухудшении погоды

Начало недели в Украину принесет существенное изменение погоды. В большинстве регионов нашей страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Видео дня

Спустя несколько дней морозы ослабнут, но осадки будут преобладать в большинстве областей. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 30 января, мокрый снег ожидается в западных и северных областях Украины. Температура воздуха в этих частях страны будет морозная – от 1 до 6 градусов ниже нуля.

Небольшой мокрый снег с дождем синоптики также прогнозируют в Луганской, Донецкой и Запорожской областях. В этих регионах температура будет колебаться в районе нуля.

Мокрый снег с дождем 30 января также пройдет на юге Украины. В Одесской и Николаевской областях ожидается мороз до -6 градусов. На Херсонщине будет немного теплее – до 2 градусов мороза.

В последний день января небольшой "минус" будет на всей территории нашей страны. На западе, севере и юге Украины синоптики прогнозируют 1-3 градуса мороза. Холоднее будет в Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях – до 4 градусов ниже нуля.

В Киеве 31 января ожидается мокрый снег. Столбики термометров в столице покажут 1-3 градуса мороза днем и до +1 в течение дня.

1 февраля мокрый снег ожидается почти во всех областях Украины. Только в Одесской, Херсонской, Николаевской областях и в Крыму без существенных осадков. На западе Украины будет наблюдаться небольшое потепление, вплоть до +5 на Закарпатье.

В восточных регионах ночью температура опуститься до -4 градусов, в течение дня ожидается 0…+2. В Киеве в первый день февраля пройдет небольшой мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 тепла.

Напомним, украинская синоптик, специалист Укргидрометцентра Наталья Птуха заявила, что погода в начале февраля обещает быть близкой к норме.

В то же время народный синоптик Станислав Щедрин считает, что в последний месяц зимы не принесет на территорию Украины существенных морозов и снегопадов. И если в начале месяца возможна незначительная минусовая температура, уже во второй декаде днем столбики термометров вряд ли опустятся ниже нулевой отметки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!