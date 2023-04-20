Украину накроют дожди и местами грозы: синоптики обновили прогноз погоды на четверг. Карта

В четверг, 20 апреля, погода в Украине будет дождливая – осадки ожидаются во всех регионах страны. В то же время днем на улице почти везде будет по-весеннему тепло.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook (чтобы посмотреть карту погоды, доскролльте страницу до конца). Там отметили, что сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.

"Умеренные, в западных областях небольшие дожди, в южной части днем местами грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с", – сказано в прогнозе.

Температура воздуха ночью по Украине будет в среднем от 3 до 8 градусов тепла, а днем потеплеет до 8-13 градусов по Цельсию. На Закарпатье сегодня будет теплее всего – 14-19 тепла. Тем временем на юге Украины ночью 6-11 градусов с отметкой "плюс", а днем воздух прогреется до 10-15 градусов.

На высокогорье Карпат синоптики прогнозируют небольшой дождь, ночью он будет падать вместе с мокрым снегом. Температура воздуха ночью в горах будет от 0 до 5 градусов тепла, а днем 3-8 градусов по Цельсию.

На Киевщине сегодня тоже будет облачно с прояснениями, ночью ожидается небольшой, а днем умеренный дождь.

Температура воздуха по области ночью будет от 3 до 8 тепла, а днем 8-13 градусов выше нуля. В Киеве ночью столбики термометров покажут 6-8 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 10-12 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину после Пасхи пришло весеннее потепление и осадков местами стало меньше. Ожидается, что в дальнейшем температура воздуха будет повышаться, в то же время дожди не прекратятся.

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