Украину накроет циклон с ливнями и грозами: в Гидрометцентре уточнили прогноз погоды. Карты

Уже в ближайшие дни в Украину придет циклон с ливнями. По прогнозу синоптиков ненастье с дождями и грозами сначала накроет запад, а затем север и восток страны.

Об этом эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24" рассказала синоптик Укгидрометцентра Наталья Птуха. По ее словам ливни не будут такими обильными как в Европе, которая уже несколько дней страдает от непогоды (чтобы посмотреть карты, доскрольте до конца страницы).

"Сравнивать эти процессы с теми, которые были в Германии, не следует. Конечно, есть определенная корреляция и взаимодействие во всех синоптических процессах в границах европейского континента, то есть мы видим, что там меняется погодная ситуация. Но у нас она не будет такой интенсивной и стремительной", – успокоила украинцев Наталья Птуха.

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Так, в воскресенье, 18 июля, в стране еще будет царить жара до + 34 градусов, кратковременные дожди ожидаются в западных, северных и центральных областях.

Уже в понедельник, 19 июля, в Украине начнется похолодание. В западных областях днем не выше + 25 градусов, а в северных областях жара спадет до + 31 градусов. А в центре, на востоке и юге днем еще будет зной до + 35. Дожди пройдут на западе, севере и в центре страны.

Во вторник, 20 июля, погода существенно не изменится. На востоке и юге сохранится жаркая погода без осадков, а в остальных регионах пройдут дожди, а температура будет вполне комфортной – днем не выше + 25-29 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине первые морозы ударят уже в октябре, а в ноябре может пойти снег.По словам народного синоптика Леонида Горбаня, зима будет морозной и снежной.