Украину накроет циклон, есть вероятность снега: синоптик дала прогноз до конца недели

К концу недели в Украине потеплеет и выходные пройдут в достаточно комфортном температурном режиме. Однако часть страны ожидают снегопады.

Как рассказала в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, начало недели в стране будет достаточно дождливым, в Карпатах возможен снег. Но уже с четверга температура воздуха начнет постепенно подыматься.

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Птуха рассказала, что через территорию Украины движется циклон с юго-запада, а это значит, что в ряде областей будет дождливо. По ее словам осадки в первой половине недели возможны в Винницкой, Житомирской, Одесской областях. Сыро и мокро будет также на севере.

Прохладнее будет в горах. В Карпатах столбики термометров упадут до минусовых отметок, возможен снег. Однако с четверга, как и на всей территории страны, в горах также начнет повышаться температура.

"Начиная с 14 октября, практически по всей территории Украины погода будет без существенных осадков. Небольшие дожди возможны в субботу, 16 октября, но очень локальные. В конце недели будет солнечно, так как над нашей территорией будет господствовать очередной антициклон", – отметила специалист.

В свою очередь, в Укргидрометеоцентре, сообщили, что в среду, 13 октября, будет дождливо, практически по всей территории страны. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +9... +16 градусов, ночная +2... +7 градусов в зависимости от региона.

В четверг, 14 октября, днем около +15 градусов на юге и +13 градусов на остальной территории, но ночью в западных областях температура будет опускаться до +1 градуса, без осадков.

В пятницу, 15 октября, осадков не предвидится. Температура воздуха чуть теплее чем в четверг.

В субботу, 16 октября, потеплеет еще на 1-2 градуса. Максимум дневных температур на западе и в центре составит +14 градусов, на востоке +16 градусов, на юге +17 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник 12 октября, гору Поп Иван Черногорский снова накрыл снег.