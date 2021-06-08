Украину накроет солнечное затмение: когда и чего стоит опасаться

10 июня над Украиной ожидают такое редкое явление как солнечное затмение. Из-за особого перемещения Луны, у обитателей Земли сложится впечатление, что в небе вспыхнуло тонкое золотое кольцо.

Однако феномен, несмотря на красоту, может оказаться опасным для тех, кто пренебрегает правилами безопасности. Как рассказал врач-офтальмолог и доктор медицинских наук Татьяна Шилова, наблюдать за процессом в небе можно только используя специальные стекла.

"Если человек в момент наблюдения за солнечным затмением не пользуется специальными фильтрами, повреждающая инфракрасная часть излучения проникает внутрь глаза, через роговицу, хрусталик, попадает на сетчатку, фокусируясь в самой нежной ее части, которая называется "желтое пятно" и возникает ожог", – пояснила врач.

Видео дня

Также Шилова подчеркнула, что наблюдение без защиты за солнечным затмением может снизить зрение на 5-10%. При этом восстановить их обратно не помогут даже специальные очки с диоптриями.

"Здесь очки не окажут восстановительного эффекта, поэтому следить за солнечным затмением можно только с использованием стекол с фильтрами, которые можно купить в специализированных магазинах фототехники", – заключила офтальмолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, кольцевое затмение солнца анонсировано астрологами на 10 июня.