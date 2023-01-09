Украину накроет сильный ветер: синоптики предупредили об опасной погоде и рассказали, где будет холоднее всего

В понедельник, 9 января, в Украине ожидается сильная температурная амплитуда и сильный ветер. Он будет достигать штормовых 15-22 метров за секунду, в связи с чем объявлен I уровень опасности, желтый.

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Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко. Специалистка предупредила, что столбики термометров будут различаться в разных регионах: от ночных -15-18 градусов на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине до дневных +5+9 градусов в западных областях.

Так, согласно прогнозу Диденко, в ближайшую ночь ожидается -3-9 градусов, на Левобережье -12-18 градусов, на западе Украины около ноля. Днем 9-го января теплее всего будет в западных областях, +4+9 градусов, на Левобережье -3-7 градусов, на остальной территории от 3 мороза до 3 тепла.

В северных и западных областях ночью и в центральных, Одесской и Николаевской областях местами снег и мокрый снег с дождем. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на Левобережье ночью 13-18°, днем 1-6° мороза.

В Киеве 9 января пройдет небольшой снег. Сильный ветер юго-восточного направления будет достигать 15-20 метров в секунду. Температура по области ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Киеве ночью 5-7° мороза, днем 0-2° мороза.

Синоптики Укргидрометцентра предупредили, что погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог, улиц.

Потепление придет в Украину, согласно прогнозу Диденко, с 13-14 января.

Напомним: в Европе из-за аномально теплой погоды начали закрывать горнолыжные курорты. Высокие температуры сорвали зимний сезон, в частности, в Германии, Франции, Швейцарии, Польше и Чехии.

"Редкие снегопады и необычайно теплая зимняя погода разочаровали операторов горнолыжных склонов и отдыхающих, надеющихся на белый зимний отдых на некоторых нижестоящих горных курортах Европы. Зато они сталкиваются с участками травы, камней и грязи", – написало издание Sky News.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что в Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С;

– в Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

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