Украину накроет штормовой ветер: синоптики предупредили об опасной погоде в пятницу. Карта

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Погода в Украине в пятницу, 18 февраля, будет дождливой во всех регионах. Также объявлено штормовое предупреждение.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Морозов почти не ожидается ни днем, ни ночью (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Ночью по стране прогнозируют от 3 до 5 тепла; днем +4… +7, на юге до 10 тепла.

Дожди пойдут почти во всех областях, местами с мокрым снегом. В Карпатах возможен небольшой снег и морозы от 2 до 7 градусов.

Также сильный ветер накроет почти всю страну, порывы будут достигать штормовых значений – 15-20 м/с. В связи с этим объявлен первый (желтый) уровень опасности.

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В Киеве в пятницу также дождливо, ночью и днем от 1 до 6 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики заявили, что на майские праздники погода вряд ли порадует украинцев теплом.