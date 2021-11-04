Украину будут заливать дожди: синоптики дали прогноз до конца недели. Карты

Во второй половине недели в Украине будет достаточно дождливо, а средняя температура воздуха в стране начнет понижаться в четверг. Больше осадков ожидается в западных регионах.

Как сообщили в Укргидрометеоцентре, в Украину постепенно идет похолодание. На юге – преимущественно солнечно и тепло.

Так, согласно прогнозу синоптиков, в пятницу, 5 ноября, в таких областях как: Житомирская, Хмельницкая, Черновицкая, Ривненская, Львовская, Закарпатская, Тернопольская, а также в Киевской, Черниговской и Сумской – дожди. Там дневная температура ожидается на уровне 10-17 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до 6-11 градусов тепла. В этот же день на юге и в восточной части страны от 15 до 19 градусов тепла, солнечно, без осадков. В центре страны от 15 до 17 градусов тепла. В Киеве синоптики прогнозируют дождь.

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В субботу, 6 ноября, станет несколько холоднее. Также дожди накроют большую часть страны. Осадки прогнозируются на западе страны, в ее северной части и в центральных регионах. На востоке страны и на юге погода останется достаточно комфортной, без осадков. Средняя дневная температура +12+15 градусов. Ночью прогнозируется от +3 до +9 градусов. В Киеве – дожди.

В воскресенье, 7 ноября, погода значительно улучшиться на всей территории Украины. Будет преимущественно солнечно и тепло. Осадки не ожидаются, однако температура воздуха продолжит снижаться. Так, в Черновицкой области ночью будет наиболее холодно. Там прогнозируются минусовые температуры. Днем холоднее всего будет на Волыни, в Житомирской области, на Закарпатье, в Черниговской области и в Сумской.

В начале следующей недели, в понедельник, 8 ноября, на западе, севере и частично в центре будет дождливо и прохладно. Средняя дневная температура от +6 до +10, ночью от +2 до +5. На юге и востоке – солнечно, без осадков. Днем +8+11 градусов, ночью от 0 градусов на востоке и +9 на юге страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик спрогнозировала, какой будет зима в Украине.