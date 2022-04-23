Украину будут заливать дожди, на Пасху ожидаются грозы: детальный прогноз синоптиков. Карта

Погода в Украине на Пасху, 24 апреля, будет пасмурной и дождливой в части областей. Осадки прогнозируют на западе и востоке, в центральных, южных и северных областях ожидается тепло и солнце.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. Столбики термометров будут показывать днем от +15 до +20 градусов.

Так, в западных регионах на протяжении всего дня будут дожди и грозы. В Луцке и Ривне температура днем +15..+17 градусов, во Львове и Тернополе до +18, в Ужгороде до +20. Ночью станет прохладнее – от +3 до +5 градусов.

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Дожди и грозы также стоит ожидать в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Днем температура поднимется до +19 градусов, ночью будет +6..+9. В Полтаве, Днепре и Запорожье будет солнечно и до +20 градусов, ночью прогнозируют +8.

На юге Украины на Пасху будет тепло, на протяжении всего дня стоит ожидать солнце. В Николаеве +17..+19, в Херсоне и Одессе +18..+20, в Крыму +16...+18. Ночью в южных регионах до +8.

В Чернигове, Сумах и Киеве столбики будут показывать от +13 до +17 градусов. Весь день – солнце и сухо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с празднованием Пасхи в ряде украинских городов отменили или сократили комендантский час. Власти сделали это для того, чтобы граждане могли посетить богослужение и освятить праздничную корзину.