Читаю комментарии о воинской обязанности и понимаю, что невежество, безразличие и незнание прав и обязанностей – тотальный кризис в социуме.

- Отдавайте паспорта, не пользуйтесь никакими правами, не рассчитывайте на гарантии защиты, поддержки, помощи и уважения... И живите, как сможете... И ложитесь, под кого хотите.

Учите Конституцию.

Потому что раздавали паспорта, а многие вне понимания, что это.. Обесценили из-за безответственного права получить этот документ без экзамена, без присяги, само гражданское достоинство обесценили... Вот и имеем.

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Зато, как в эмиграцию, быстро все изучается... И язык, и история, и обязанности, и, как надо, то клянется... А на свою землю "наср*ть* хотели... Тьфу.