Украинцы после 'признания' Россией 'Л/ДНР' начали отказываться от использования русского языка

Накануне, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин публично подписал документ, согласно которому Кремль признает недореспублики Л/ДНР суверенными административными единицами. Этот вероломный акт сепаратизма и фактической оккупации части Донбасса вызвал у подавляющего числа украинцев протест и некоторые из них приняли для себя радикальное решение – отказаться от использования в быту и на работе русского языка.

OBOZREVATEL собрал обращения сознательных и ответственных граждан, осознавших, что Россия достигла точки невозврата. Отныне легенда о "едином народе" и "мы же братья" не должна подкрепляться даже способом общения.

Отметим, что для многих украинцев русский язык остается основным в общении, часть жителей юго-восточных регионов говорили на нем всю сознательную жизнь. Поэтому они призывают друзей и единомышленников поддержать своеобразный "флешмоб", а не придираться к ошибкам, свойственным всем начинающим.

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Как сообщал OBOZREVATEL, прежде, чем подписать меморандумы о "признании" так называемых республик ОРДЛО, Владимир Путин "толкнул" 62-минутную речь. Она так обескуражила украинцев, что отдельные реплики достойны остаться на страницах сумрачной истории.