Я вам расскажу на своём маленьком примере - кто у нас с яйцами.

Вылетаем утром из Афин в Киев.

Проснулся в гостинице и говорю жене:

- Представляешь, сейчас ведь в Греции и так не сезон - летают полупустые самолеты, а сегодня вообще лететь будем одни. Кто захочет возвращаться в Киев когда из каждого утюга говорят про войну.

С этой мыслью мы приезжаем в аэропорт.

В очереди на безопасности вижу достаточно много людей с нашими синими паспортами и на глаз прикидываю, что где-то половина самолета таки наберется.

Видео дня

Ну хоть так.

Тихо обрадовался я и проследовал на посадку.

Когда все расселись и по громкой связи обьявили - boarding is completed. Я оглянулся по сторонам.

Бляха.

В огромном самолете яблоку негде было упасть - абсолютно все 100% мест были заняты.

Много женщин.

Здоровые мужики.

Молодые пары.

Семьи с маленькими детьми.

Захотелось встать и сказать:

- Ребята, вы все офигенные!

Ведь это значит, что украинцы не просто не сдавали свои билеты, но ещё и раскупили все свободные места, чтобы успеть вернуться домой. Туда, где уже завтра может быть настоящая война.

Посольства бегут, иностранцы бегут, олигархи бегут, политики бегут.

А люди едут домой.

Люди.

Наши люди у нас с яйцами.