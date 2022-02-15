Украинцы офигенные! Политики бегут, а люди возвращаются домой!
Я вам расскажу на своём маленьком примере - кто у нас с яйцами.
Вылетаем утром из Афин в Киев.
Проснулся в гостинице и говорю жене:
- Представляешь, сейчас ведь в Греции и так не сезон - летают полупустые самолеты, а сегодня вообще лететь будем одни. Кто захочет возвращаться в Киев когда из каждого утюга говорят про войну.
С этой мыслью мы приезжаем в аэропорт.
В очереди на безопасности вижу достаточно много людей с нашими синими паспортами и на глаз прикидываю, что где-то половина самолета таки наберется.
Ну хоть так.
Тихо обрадовался я и проследовал на посадку.
Когда все расселись и по громкой связи обьявили - boarding is completed. Я оглянулся по сторонам.
Бляха.
В огромном самолете яблоку негде было упасть - абсолютно все 100% мест были заняты.
Много женщин.
Здоровые мужики.
Молодые пары.
Семьи с маленькими детьми.
Захотелось встать и сказать:
- Ребята, вы все офигенные!
Ведь это значит, что украинцы не просто не сдавали свои билеты, но ещё и раскупили все свободные места, чтобы успеть вернуться домой. Туда, где уже завтра может быть настоящая война.
Посольства бегут, иностранцы бегут, олигархи бегут, политики бегут.
А люди едут домой.
Люди.
Наши люди у нас с яйцами.
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