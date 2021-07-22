Украинцев в пятницу ждет солнечная и 'прохладная' погода. Карта

Погода в Украине в пятницу, 23 июля, будет солнечной почти во всех регионах. Лишь на западе ожидается немного осадков.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. В то же время температура воздуха снизится (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, дожди прогнозируют в Закарпатской и Черновицкой области. На остальной территории страны солнечно.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 14 тепла, на востоке и юге до +17.

Днем ожидается +23… +25 в западных областях, а в центральных, северных, восточных и южных – до 27-28 градусов.

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В Киеве в пятницу также солнечно, ночью +13… +15, днем от 25 до 27 тепла.

Также 23 июля в восточных областях и Крыму объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло спрогнозировал, что с 23 июля в Украине установится спокойная и нежаркая погода, а дожди покинут нашу страну. Также ночи станут прохладными.