Украинцев предупредили о высокой пожарной опасности в 5 областях. Карта

В Украине на 23 мая спрогнозировали переменчивую погоду. В то же время в нескольких регионах существует высокая опасность возникновения пожаров в экосистемах.

С предупреждением выступили синоптики Укргидрометцентра. Призвали украинцев быть осторожными с огнем и спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на сайте ведомства.

Отмечается, что в воскресенье в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Там порывы ветра будут достигать 7-12 м/с.

Ко всему прочему, в Укргидрометцентре добавили, что в течение 23-24 мая на реках бассейна Днестра, в частности во Львовской и Ивано-Франковской областях, ожидается подъем уровней воды на 0,3-1 м в связи с ожидаемыми дождями. Но в ГСЧС прогнозируют, что это произойдет без негативных последствий.

Напомним: на 23-24 мая синоптики спрогнозировали переменчивую погоду в Украине. По их прогнозу, осадки накроют сначала одну половину страны, а затем другую. Также местами ожидаются грозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, что в 2021 году в Украине сложились "прекрасные условия увлажнения", которые помогут будущему урожаю. Однако, несмотря на "влажный" месяц май, климатическая норма осадков еще не выпала.