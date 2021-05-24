Украинцев предупредили о шторме: где ждать сильного ветра во вторник. Карта погоды

Погода в Украине во вторник, 25 мая, будет преимущественно солнечной, однако несколько областей еще затронут осадки.

Такие данные обнародованы на сайте Украинского гидрометцентра. В то же время прогнозируют грозы и сильный ветер, влоть до штормовых значений (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, дожди накроют западные области – Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Ривненскую и Волынскую.

Ветер будет переменных направления 3-8 м/с, на западе юго-восточный 7-12 м/с, местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 9 до 13 тепла. Днем +21… +25.

В Киеве сухо и солнечно, ночью +10… +12, днем от 21 до 23 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 25 мая в некоторых регионах синоптики прогнозируют "по-летнему" теплую погоду, местами до 30 градусов.

Также народный синоптик Леонид Горбань считает, что лето ожидается жарким, но на смену солнечным дням будут приходить дожди и грозы.